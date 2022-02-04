Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nin seçimli olağan genel kuruluna tek liste ile katılan mevcut başkan Ahmet Cüneyt Musal yeniden seçilip güven tazeledi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, 2022 yılı genel kurulunu Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Salihli Kunduracı, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celil Şenal yaptı. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamını alan Ahmet Cüneyt Musal, yeniden Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinin başkanı seçildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlandığı genel kurulda konuşan Musal "Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerinin umudu olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Musal, ayrıca 3 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ahmet Cüneyt Musal başkanlığındaki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Yönetimi Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik, Bayram Altaş, Ayfer Kayhan, Ali Kuzucu ve Ali Rıza Ünveren'den oluşurken, şube denetçiliğine ise Nuri Dalma ve Leyla Gökdemir getirildi.

Genel kurulda genel merkez delegesi olarak ise Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik ve Bayram Altaş seçildi.

Olağan genel kurula Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ak Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile çevre ilçe başkanları ve Kızılay üyeleri katıldı. - MANİSA