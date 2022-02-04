Üye Girişi
Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi - Son Dakika

Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi

04.02.2022 15:20
Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nin seçimli olağan genel kuruluna tek liste ile katılan mevcut başkan Ahmet Cüneyt Musal yeniden seçilip güven tazeledi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nin seçimli olağan genel kuruluna tek liste ile katılan mevcut başkan Ahmet Cüneyt Musal yeniden seçilip güven tazeledi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, 2022 yılı genel kurulunu Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Salihli Kunduracı, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celil Şenal yaptı. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamını alan Ahmet Cüneyt Musal, yeniden Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinin başkanı seçildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlandığı genel kurulda konuşan Musal "Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerinin umudu olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Musal, ayrıca 3 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ahmet Cüneyt Musal başkanlığındaki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Yönetimi Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik, Bayram Altaş, Ayfer Kayhan, Ali Kuzucu ve Ali Rıza Ünveren'den oluşurken, şube denetçiliğine ise Nuri Dalma ve Leyla Gökdemir getirildi.

Genel kurulda genel merkez delegesi olarak ise Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik ve Bayram Altaş seçildi.

Olağan genel kurula Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ak Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile çevre ilçe başkanları ve Kızılay üyeleri katıldı. - MANİSA

Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi
Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi
Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi
Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi

YORUMLAR
500

Türkiye Kızılay Derneği, Ahmet Cüneyt, Salihli, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:12 Hastanın midesinde 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:45 Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi?
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Salihli Kızılay'da Cüneyt Musal güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement