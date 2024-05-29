Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır yeniden seçildi - Son Dakika
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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır yeniden seçildi

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu\'nda mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır yeniden seçildi

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır, yeniden başkan seçildi. Genel kurulda faaliyet ve mali durum raporları okunup ibra edilirken, Başkan Çakır yeni hizmet binası yapacaklarını duyurdu. Yönetim kurulu da belirlendi.

29.05.2024 16:29
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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır, yeniden başkan seçildi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu, Atakum Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Solonu'nda yapıldı. Divan Başkanlığını Nusret Sağlam'ın yaptığı ve tek adayın olduğu seçimde mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır, genel kurula katılanların oylarının tamamını alarak güven tazeledi.

Çoğunluk aranmaksızın gerçekleşen ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet ve mali durum raporları okunup ibra edilirken, denetim kurulu raporu da üyelere okundu.

"Gazetecilere yeni hizmet binası yapılacak"

Dilek ve temennilerde gazetecilerin de düşüncelerini paylaştığı genel kurulda söz alan Başkan Çakır, bugüne kadar gazetecilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Samsun'a 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ne yeni hizmet binası kazandıracaklarını ve ihale aşamasına gelindiğini söyledi.

Yapılan seçimde 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

Okan Aralan, Muammer Dilber, Mehmet Gençali, Fatih Akca, İlyas Gün, Oktay Öztürk, Sedat Öksüzoğlu, Yalçın Karataş, Merve İlhan, Ahmet Çağdaş Çatoğlu, Fatih Çakır, Harun Üstün, İbrahim Canbulat, Zekeriya Fırat. M. Necdet Uzun, İsmail Temiz, Mahmut Erdoğan ve H. Yaşar Aslan ise Federasyon Delegesi seçildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır yeniden seçildi - Son Dakika

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