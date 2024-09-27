Samsun\'a 10 Yeni Körüklü Otobüs Geliyor

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, aldıkları 10 yeni körüklü otobüsün Samsun'a gelmek için hazırlandığını duyurdu.

Başkan Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile otobüs müjdesi verdi. 10 yeni otobüs aldıklarını belirten Başkan Doğan, "Son aldığımız ve yolcularımızın yoğun olduğu ekspres hatlarda hizmet verecek 10 yeni körüklü, 18 metre uzunluğundaki otobüslerimiz şehrimize gelmek için hazırlanıyor. Şehrimizin ulaşım hızını ve konforunu arttırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Dizel yakıtlı körüklü otobüslerin Ekim ayı içinde hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi. - SAMSUN