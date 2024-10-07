Samsun'a 10 Yeni Körüklü Otobüs Geliyor - Son Dakika
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Samsun'a 10 Yeni Körüklü Otobüs Geliyor

Samsun\'a 10 Yeni Körüklü Otobüs Geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılmak üzere 18 metre uzunluğundaki 10 körüklü otobüsten ilk 5'ini şehre getirdi. Yeni otobüsler, yolcu kapasitesini artırarak, ulaşım konforunu yükseltmeyi hedefliyor.

07.10.2024 14:44  Güncelleme: 15:05
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere alınan 18 metre uzunluğundaki 10 körüklü otobüsten 5'i şehre geldi. 146 yolcu kapasiteli otobüsler, ekspres hatlarında kullanılacak

SBB, toplu ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 10 yeni tramvay gelmeden önce 18 metre uzunluğundaki 10 otobüs vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu kapsamda Samsun için hazırlanan körüklü otobüslerden ilk 5'i Samsun'a geldi. Gerekli incelemeleri yapılan otobüsler, diğer 5 otobüs gelene kadar depoya çekildi. 10 yeni otobüs, şoförlerin oryantasyon eğitiminden sonra Samsun halkına hizmet vermeye başlayacak.

"Yeni otobüsler doluluk oranını gevşetip, ekspres hatlarda rahatlama meydana getirecek"

Otobüslerin Samsun'daki toplu taşımaya büyük fayda sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, "Yeni otobüslerimiz 18 metre uzunluğunda, 6 silindirli ve 6 ileri, 1 geri otomatik şanzımanlı, 146 yolcuyu rahatlıkla taşıyabilen bir toplu taşıma aracı. Otobüsler, özellikle Atatürk Bulvarı'nda öğrencilerimizin yoğun talep oluşturduğu ekspres hatlarında ilk etapta değerlendirilecek. Daha sonraki süreçte de Şehir Hastanesi'ne bağlı olarak filomuza hizmet verecek. Toplu taşımada zirve saatlerde özellikle lastik tekerli otobüslerimizde doluluk oranını biraz daha gevşetecek, ekspres hatlarda da rahatlama meydana gelecek. Bu yeni otobüsler mevcut otobüslerden 6 metre daha uzun. Şu anda 5 adet otobüsümüz şehrimize geldi. Tekkeköy Raylı Sistem Depolama Hattımıza çektik. Diğer 5 taneyi de hafta sonuna kadar envanterimize katacağız. Bu yeni otobüslerde çalışacak şoförlerimizin oryantasyonu devam ediyor. Bu eğitimler tamamlanınca otobüsler yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Başkan Doğan: "Halkımızın konforlu seyahat etmesine katkı sağlayacak"

Yeni alınan otobüslere dair açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Daha Hızlı Samsun diyerek çıktığımız hizmet yolculuğumuzda; şehrimizin ulaşım altyapısını, konforunu ve imkanlarını geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 10 adet 18 metre körüklü otobüsümüzün ilk 5 adedi şehrimize ulaşmış bulunuyor. Bu otobüsler, ulaşım ağımızın güçlenmesine ve halkımızın konforlu bir şekilde seyahat etmesine katkı sağlayacak. Yakın zamanda teslim almayı planladığımız ikinci parti araçlarla birlikte, Samsun'un ulaşım altyapısını daha da geliştirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni temin ettiğimiz 10 adet 18 metre fosil yakıtlı otobüslerimiz yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu ekspres hatlarda hizmet verecek. Böylelikle hem hemşehrilerimizin ulaşım konforunu daha da artırmış olacağız hem de filomuzu güçlendirmiş olacağız. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Otobüsler, eski otobüslere nazaran yaklaşık 50 kişi daha fazla kapasiteyle hizmet verecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'a 10 Yeni Körüklü Otobüs Geliyor - Son Dakika

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