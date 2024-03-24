Samsun Adige Kültür Derneği İftar Buluşması Düzenledi

Samsun Adige Kültür Derneği tarafından iftar buluşmaları programı düzenlendi. Programda, Samsun ve ilçeleri ile çevre illerde yaşayan Çerkesler bir araya getirildi.
Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında konuşan Adige Kültür Derneği Başkanı Kadir Özyılmaz (Çemişo), dünyanın her alanda çok büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. İnsanlığın bu sıkıntıları aşması için her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğuna değinen Başkan Özyılmaz, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
16 yıl önce kurulan Adige Kültür Derneği'nin, kurulduğu günden bu yana yaptığı projeler ve etkinliklerle gerek Çerkes halkı, gerekse de Samsunlular için sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini ifade eden Dernek Başkanı Özyılmaz, iftar programına katılımın yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Özyılmaz, "Samsun ve ilçeleri ile diğer illerde yaşayan soydaşlarımızı yıl içerisinde yaptığımız etkinlikler bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu programlarla bağlarımızın daha da güçlenmesini sağlıyoruz. Katılımlarından dolayı tüm eş ve dostlarımıza minnettarız" diye konuştu.
"Katkılarımız artarak devam edecek"
Adige Kültür Derneği'nin Atakum İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan
Adige Kültür Parkı'nda hizmetlerini sürdürdüğünü dile getiren Başkan Kadir Özyılmaz (Çemişo), şunları söyledi:
"Birlikten kuvvet doğar. Bu nedenle derneğimize herkesi davet ediyorum. Birlik olursak aşamayacağımız hiçbir sorunumuz olmaz. Üyelerimizin ve hayırsever soydaşlarımızın katkılarıyla Samsun'da bulunan kardeşlerimize karşı sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu yıl gerek Ramazan yardımları, gerekse de üniversitede okuyan öğrencilerimize verdiğimiz burslarımızla ve diğer etkinliklerimizle insanların hayatlarına küçük de olsa dokunmaya, katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar artarak devam edecektir."
İftar yemeği programına siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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