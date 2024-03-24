Samsun Adige Kültür Derneği İftar Buluşması Düzenledi - Son Dakika
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Samsun Adige Kültür Derneği İftar Buluşması Düzenledi

Samsun Adige Kültür Derneği İftar Buluşması Düzenledi

Samsun Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar buluşması programında Samsun ve çevre illerde yaşayan Çerkesler bir araya geldi. Dernek Başkanı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

24.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:30
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Samsun Adige Kültür Derneği tarafından iftar buluşmaları programı düzenlendi. Programda, Samsun ve ilçeleri ile çevre illerde yaşayan Çerkesler bir araya getirildi.

Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında konuşan Adige Kültür Derneği Başkanı Kadir Özyılmaz (Çemişo), dünyanın her alanda çok büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. İnsanlığın bu sıkıntıları aşması için her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğuna değinen Başkan Özyılmaz, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

16 yıl önce kurulan Adige Kültür Derneği'nin, kurulduğu günden bu yana yaptığı projeler ve etkinliklerle gerek Çerkes halkı, gerekse de Samsunlular için sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini ifade eden Dernek Başkanı Özyılmaz, iftar programına katılımın yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Özyılmaz, "Samsun ve ilçeleri ile diğer illerde yaşayan soydaşlarımızı yıl içerisinde yaptığımız etkinlikler bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu programlarla bağlarımızın daha da güçlenmesini sağlıyoruz. Katılımlarından dolayı tüm eş ve dostlarımıza minnettarız" diye konuştu.

"Katkılarımız artarak devam edecek"

Adige Kültür Derneği'nin Atakum İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan

Adige Kültür Parkı'nda hizmetlerini sürdürdüğünü dile getiren Başkan Kadir Özyılmaz (Çemişo), şunları söyledi:

"Birlikten kuvvet doğar. Bu nedenle derneğimize herkesi davet ediyorum. Birlik olursak aşamayacağımız hiçbir sorunumuz olmaz. Üyelerimizin ve hayırsever soydaşlarımızın katkılarıyla Samsun'da bulunan kardeşlerimize karşı sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu yıl gerek Ramazan yardımları, gerekse de üniversitede okuyan öğrencilerimize verdiğimiz burslarımızla ve diğer etkinliklerimizle insanların hayatlarına küçük de olsa dokunmaya, katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar artarak devam edecektir."

İftar yemeği programına siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Adige Kültür Derneği İftar Buluşması Düzenledi - Son Dakika

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