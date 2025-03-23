Samsun Amisos Teleferik Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Samsun Amisos Teleferik Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor

Samsun Amisos Teleferik Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor

Samsun'un önemli turizm noktalarından biri olan Amisos Teleferik Hattı'ndaki bakım ve modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Teleferik, 24 Mart'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

23.03.2025 12:32  Güncelleme: 12:38
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Samsun'un önemli turizm alanlarından biri olan ve şehri panoramik olarak seyretmek isteyenlerin noktası olan Amisos Teleferik Hattı'nda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, hassasiyetle yürütülen çalışmalar sonucu teleferik hattının yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Samsun'un önemli turizm çekim noktalarından biri olan ve Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Amisos Teleferik Hattı'nda bakım ve modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Otomasyon sistemlerinden kabinlere, halatlardan panolara teleferik hattındaki tüm bölümlerde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında görevli SAMULAŞ A.Ş. personeline yüksekte çalışma ve yolcu kurtarma eğitimi de verildi. Tüm teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Amisos Teleferik Hattı 24 Mart Pazartesi günü itibariyle yeniden faaliyete geçecek.

"Çalışmalar hassasiyetle yürütüldü"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Amisos Teleferik Hattı'nın Samsunlular tarafından yoğun ilgi gören bir tesis olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin ve şehrimize il dışından gelen yerli, yabancı turistlerin Amisos Teleferik Hattı'nı daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilmeleri için tesisimizde geniş ve kapsamlı bir çalışma başlatmıştık. Hassasiyetle yürüttüğümüz bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Teleferik Hattımız yeniden hizmet vermeye başlıyor. Kentimiz için önemli bir turizm destinasyonu olan Teleferik Hattımızın yeniden hizmete girmesi merakla bekleniyordu. Tüm hemşehrilerimizi şehrimizin güzelliklerini panoramik şekilde görebilecekleri yenilenen teleferiğimizle yolculuk yapmaya davet ediyorum" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

6'şar kişilik 6 kabin bulunan, 320 metre hat uzunluğu ve 62 metre yüksekliğe sahip olan teleferik hattı, Samsun'un önemli turizm destinasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. Teleferik, özellikle şehrin panoramik görüntüsünü seyretmek isteyenler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. 2006 yılından bu yana Batıpark ile Amisos Tepesi arasında hizmet veren Teleferik Hattı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğradıkları noktaların başında yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Amisos Teleferik Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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