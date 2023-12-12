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Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 mahallenin ulaşım sorununu çözüyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 mahallenin ulaşım sorununu çözüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde 8 mahallenin ulaşım sorununu çözmek için Taflan-Özeren Mahallesi arasındaki 4 kilometrelik yolda genişletme çalışmaları yapıyor. Yolun genişliği 4 metreden 8 metreye çıkarılıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla daha güvenli ve konforlu hale gelecek yol için mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 mahallenin ulaşım sorununu çözüyor
12.12.2023 - 10:43,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde 8 mahallenin ulaşım problemini çözmek için Taflan-Özeren Mahallesi arasındaki 4 kilometrelik yolda başlattığı çalışmaları hızla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Atakum ilçesinde Taflan-Özeren Mahallesi arasındaki 4 bin metrelik yolda genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmayla 8 mahallenin kullandığı yolun genişliği 4 metreden 8 metreye çıkarılıyor.

"Ömürlük yollar yapıyoruz"

"Yol sorunu olan mahalle kalmayacak" hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. 'Yol sorunu olan mahalle kalmayacak' demiştik. O hedefe her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Her ilçede ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Planlamalarımızın çok önünde bir noktadayız. Her ilçede ekiplerimiz yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Kendi imkanlarımızla geniş, konforlu ve ömürlük yollar yapıyoruz. Atakum ilçesinde de ekiplerimiz 8 mahallenin kullandığı yolda çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede o yolu tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Atakum Şube Şefi Ahmet Salih Kılıçaslan, "Taflan-Özeren arasındaki yolun uzunluğu 4 bin metre. Biz şu an bin 600 metrelerdeyiz. Önceliğimiz güvenli yol. Eski yolun genişliği 4 metreydi. Biz onu 8 metreye çıkarıyoruz" diye konuştu.

Özeren Mahallesi Muhtarı Erol Çolak, yaşadıkları yol probleminin çözülmesi için ekiplerin çalıştıklarını belirterek "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Yıllardır çözülmesini beklediğimiz bir sorundu. Artık bu sorun çözüme kavuşuyor. 8 mahallenin yol çilesi bitiyor" şeklinde konuştu.

Çalışmanın tamamlanmasıyla daha güvenli ve konforlu hale gelecek yol için mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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