Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi, özel çocukları eğlendirdi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi, özel çocukları eğlendirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi, özel çocukları eğlendirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi, İlkadım Özel Uygulama Okulu ve Baruthane Ortaokulu iş birliği ile özel gereksinimli çocukların sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak adına bir program düzenledi. Çocuklar çeşitli etkinlikler ile keyifli vakit geçirdi.

16.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi, özel çocukları çeşitli etkinlikler ile eğlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi, İlkadım Özel Uygulama Okulu ve Baruthane Ortaokulu iş birliği ile özel gereksinimli çocukların sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak adına bir program düzenledi. İlkadım Özel Uygulama Okulu ve Baruthane Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı programda, çocuklar çeşitli etkinlikler ile keyifli vakit geçirdiler.

Programda eşit sayıda normal gelişim gösteren öğrenciler ve özel gereksinimi olan öğrenciler hep birlikte renk toplama, nesne tombala, matematik, örüntü oyunu, gölge eşleme, ara-bul gibi oyunlar oynadı. Bu etkinliklerle birlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak engelli öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamaya yardımcı olmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Birim Sorumlusu Çağla Yücel, "Etkinliğimizin amacı normal gelişim gösteren öğrencilerimizle özel gereksinimli öğrencilerimizi bir etkinlikle bir araya getirmek. Düzenlediğimiz etkinliğimiz ile öğrencilerimizin zihinsel ve sosyal becerilerini destekliyor; güzel vakit geçirip yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla iletişime girmelerini sağlıyoruz. Bir yandan da gelişimleri normal seyrinde devam eden çocuklarımıza da farkındalık kazandırmış oluyoruz. Belediye olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan ve diğer okullarla iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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