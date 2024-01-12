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Samsun Büyükşehir Belediyesi Görme Engellilere İletişim Semineri Verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyelerine 'Görme Engelli Bireylerde İletişim Kurma Becerileri' semineri düzenledi. Seminere 22 kişi katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Görme Engellilere İletişim Semineri Verdi
12.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 15:42
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyelerine "Görme Engelli Bireylerde İletişim Kurma Becerileri" semineri verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda engelli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Eğitim, tatil, ulaşım, etkinlik, gezi gibi birçok konuda engelli vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda da onları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi tarafından Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyelerine "Görme Engelli Bireylerde İletişim Kurma Becerileri" semineri verildi. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen seminere 22 kişi katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Onların yaşamındaki engelleri kaldırmak, hayatlarını kolaylaştırmak bizim görevimiz. Bugün de Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyelerine yönelik 'Görme Engelli Bireylerde İletişim Kurma Becerileri' semineri düzenledik. Oldukça verimli ve güzel bir seminer oldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ufuk Gürbüz ise "Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk. Oldukça etkin ve sinerjisi yüksek bir seminer oldu" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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