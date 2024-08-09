Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklara Atlı Terapi Desteği Veriyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli çocuklara hippoterapi (atlı terapi) desteği veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun bilinciyle özel gereksinimli bireylerimizin yanlarında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet ve eğitim desteği alan özel gereksinimli çocuklara, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla atlı terapi desteği veriliyor. Bu kapsamda Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezindeki Engelsiz Çocuk Evinden yararlanan özel gereksinimli çocuklar; anneleriyle birlikte 15 kişilik gruplar halinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesislerinde at terapisi desteği alıyor. Etkinliklerde çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla atların çok boyutlu hareketlerinden yararlanılıyor.

Hippoterapi ile çocukların motor becerileri ve kas gelişleri desteklenerek esneklik, güç, denge ve koordinasyon gibi temel becerilerde ilerleme kaydedilmesi sağlanıyor. Ayrıca bu terapi türü özgüven, disiplin, kontrol ve adaptasyon becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

"Özel gereksinimli bireylerimizin daima yanlarındayız"

"Engelsiz Samsun" mottosu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmayı, hayatlarında destek olabilmeyi önemsiyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun da bilincinde olarak çocuklarımızın zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı en büyük önceliklerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Özel çocuklarımız için düzenlediğimiz Atla Terapi desteğimiz ile de çocuklarımız hem sosyalleşme imkanı buluyor, hem de gelişimlerini destekleyecek terapi imkanından yararlanıyorlar. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizler için paha biçilemez. 'Engelsiz Samsun' bilinciyle özel gereksinimli bireylerimizin her anlarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN