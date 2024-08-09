Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklara Atlı Terapi Desteği Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklara Atlı Terapi Desteği Veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklara Atlı Terapi Desteği Veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet alan özel gereksinimli çocuklara atlı terapi desteği sağlıyor. Bu destekle çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimleri destekleniyor.

09.08.2024 12:06  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli çocuklara hippoterapi (atlı terapi) desteği veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun bilinciyle özel gereksinimli bireylerimizin yanlarında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet ve eğitim desteği alan özel gereksinimli çocuklara, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla atlı terapi desteği veriliyor. Bu kapsamda Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezindeki Engelsiz Çocuk Evinden yararlanan özel gereksinimli çocuklar; anneleriyle birlikte 15 kişilik gruplar halinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesislerinde at terapisi desteği alıyor. Etkinliklerde çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla atların çok boyutlu hareketlerinden yararlanılıyor.

Hippoterapi ile çocukların motor becerileri ve kas gelişleri desteklenerek esneklik, güç, denge ve koordinasyon gibi temel becerilerde ilerleme kaydedilmesi sağlanıyor. Ayrıca bu terapi türü özgüven, disiplin, kontrol ve adaptasyon becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

"Özel gereksinimli bireylerimizin daima yanlarındayız"

"Engelsiz Samsun" mottosu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmayı, hayatlarında destek olabilmeyi önemsiyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun da bilincinde olarak çocuklarımızın zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı en büyük önceliklerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Özel çocuklarımız için düzenlediğimiz Atla Terapi desteğimiz ile de çocuklarımız hem sosyalleşme imkanı buluyor, hem de gelişimlerini destekleyecek terapi imkanından yararlanıyorlar. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizler için paha biçilemez. 'Engelsiz Samsun' bilinciyle özel gereksinimli bireylerimizin her anlarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, samsun, Çocuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklara Atlı Terapi Desteği Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:47 PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza verdi PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklara Atlı Terapi Desteği Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement