Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMAIR ile Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMAIR ile Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMAIR ile Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmetini SAMAIR ile belediye olarak kendilerinin vereceğini söyledi. Sözleşmesi sona eren özel firma yerine belediye, 1 Haziran'dan itibaren havaalanı ulaşım hizmetini sağlayacak.

25.05.2024 09:25  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmetini SAMAIR ile belediye olarak kendilerinin vereceğini söyledi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda özel bir firma tarafından verilen servis hizmetinde sözleşme bu ay sona eriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile ilçeler arasında hizmet veren özel şirket ile sözleşmeyi yenilemeyecek. SBB, 1 Haziran'dan itibaren havaalanı ulaşım hizmetini kendisi verecek.

Başkan Halit Doğan, söz konusu hizmetin bundan sonra belediye tarafından SAMAIR ile verileceğini ifade ederek, "1 Haziran'dan itibaren SAMAIR ile havalimanına güvenli ve konforlu ulaşımı Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Samsun-Çarşamba Havalimanımıza olan yolcu sirkülasyonunu Büyükşehir Belediyemiz olarak biz sağlayacağız. Samsun'umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Halit Doğan, Eren Özel, Samsun, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMAIR ile Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:39 Araç sahiplerine güzel haber Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi
02:27 Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü Katil en yakınları çıktı Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü! Katil en yakınları çıktı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
08:39 Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
08:30 Beşiktaş’a mı geliyor Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
07:48 Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı Durumu ağırlaşınca entübe edildi Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
04:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 10:32:06. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMAIR ile Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement