Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMAIR ile Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek

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Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmetini SAMAIR ile belediye olarak kendilerinin vereceğini söyledi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda özel bir firma tarafından verilen servis hizmetinde sözleşme bu ay sona eriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile ilçeler arasında hizmet veren özel şirket ile sözleşmeyi yenilemeyecek. SBB, 1 Haziran'dan itibaren havaalanı ulaşım hizmetini kendisi verecek.

Başkan Halit Doğan, söz konusu hizmetin bundan sonra belediye tarafından SAMAIR ile verileceğini ifade ederek, "1 Haziran'dan itibaren SAMAIR ile havalimanına güvenli ve konforlu ulaşımı Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Samsun-Çarşamba Havalimanımıza olan yolcu sirkülasyonunu Büyükşehir Belediyemiz olarak biz sağlayacağız. Samsun'umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN