Samsun Büyükşehir Belediyesi Vektörlerle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sinek, haşere ve vektörlerle mücadele çalışmaları, 25 bin noktada 20 ekip ve 72 personel ile biyolojik ilaçlar kullanılarak sürdürülüyor. Belediye Başkanı Halit Doğan, "Toplum sağlığını korumak amacıyla vektörlerle mücadele çalışmalarını hassasiyetle gerçekleştiriyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından sivrisinek, karasinek ve haşereler gibi vektörlerle mücadele çalışmaları yılın 12 ayı boyunca devam ediyor. Dere kenarları, kanallar ve müstakil evlerin bahçelerinde ilaçlama çalışmalarını gece-gündüz sürdüren ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Belirlenen bölgelerde yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ilaçlama yapılan bölgeler genişletiliyor.

Vektörlerle mücadelede doğaya zarar verilmemesi amacıyla biyolojik ilaçlar kullanılıyor. 20 ekip 72 personelle 4 merkez ilçe de 25 bin noktada ilaçlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele noktasında ilçe belediyelerine de araç ve malzeme desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin vektörlerle mücadele çalışmalarına yıl içinde ara vermeden devam ettiğini, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmaların belirlenen noktalarda daha da yoğunlaştırıldığını söyledi. Başkan Doğan, "Toplum sağlığını korumak hedefiyle vektörlerle mücadele çalışmalarını hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz vektörlerin üreme kaynaklarını ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın ilkbahar ve yaz dönemini rahat bir şekilde geçirmelerini sağlamak için çalışıyor. Bu çalışma yıl içinde ara vermeden gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte biz de çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın her alanda tüm talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN