Samsun Büyükşehir\'de Yeni Atamalar

Samsun Büyükşehir'de SAMULAŞ Genel Müdürlüğü'ne Serkan Salmaz, Makine İkmal Daire Başkanlığı'na ise Kadir Gürkan asaleten atandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım iştiraki SAMULAŞ ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı'nda yeni atamalar gerçekleşti. Belediye tarafından yapılan görevlendirmeye göre, SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Serkan Salmaz, şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Öte yandan SAMULAŞ Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Kadir Gürkan, vekaleten yürüttüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı'na asaleten atandı. - SAMSUN