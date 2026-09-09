Samsun Canik'te pickleball projesi başladı, kamu personeli ve öğretmenlere eğitim verildi - Son Dakika
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Samsun Canik'te pickleball projesi başladı, kamu personeli ve öğretmenlere eğitim verildi

Samsun Canik\'te pickleball projesi başladı, kamu personeli ve öğretmenlere eğitim verildi
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Samsun'un Canik ilçesinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıkla mücadele amacıyla başlatılan pickleball projesi kapsamında kamu personeli ve öğretmenlere eğitim verildi. Kaymakam Şeref Aydın, okullarda ve kamu kurumlarında pickleball alanları oluşturacaklarını belirtti.

Samsun'un Canik ilçesinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmak amacıyla başlatılan pickleball projesi kapsamında kamu personeli ve öğretmenlere eğitim verildi. Canik Kaymakamı Şeref Aydın; çocuk, genç ve yetişkinlerin spora yönlendirilmesi için ilçede pickleball alanlarının yaygınlaştırılacağını söyledi.

Canik Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçede aktif yaşam ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan pickleball projesi kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel ve öğretmenlere eğitim verildi. Canik Kaymakamı Şeref Aydın, ilçede spor kültürünü geliştirmek, özellikle çocuklar ve gençlerin boş vakitlerini daha kaliteli değerlendirmelerini sağlamak ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmak amacıyla pickleball sporunu yaygınlaştıracaklarını söyledi. Canik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde sporun ayrıntıları anlatıldı.

"Sporun bağımlılıkla mücadelede çok önemli olduğuna inanıyoruz"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Şeref Aydın, sporun sağlıklı toplum oluşturulmasındaki önemine dikkat çekerek, "Canik'te Kaymakamlığımızın koordinatörlüğünde, pickleball ile ilçemizde aktif yaşam ve spor kültürünü oluşturmak amacıyla bir protokol yaptık. Kaymakamlığımızın koordinasyonunda, kurumlarımızın ve Samsun Pickleball Derneği'nin iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projeyle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kamu kurumlarında çalışan personelimizin spor yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede spor önemli bir araç. Hem sağlıklı bir toplum oluşturmak hem de vatandaşlarımızın boş vakitlerini daha kaliteli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için sporu önemsiyoruz" diye konuştu.

"Okullarımızda ve kamu kurumlarımızın bahçelerinde alanlar oluşturacağız"

Pickleball'ın yeni gelişen ve öğrenilmesi kolay bir spor dalı olduğunu belirten Aydın, "Pickleball yeni gelişen bir spor alanı. Yapılması ve öğrenilmesi oldukça kolay. Biz de okullarımızda ve kamu kurumlarımızın bahçelerinde bu spor için uygun alanlar oluşturacağız. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızın malzeme desteğiyle şu anda bu projeyi başlatmış oluyoruz. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığımızın finansal desteğiyle bu sporun eğitimleri, gönüllü eğitmenlerimizin ve kurumlarımızda çalışan personelimizin katılımıyla gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.

Eğitimlerin ardından ilçede pickleball faaliyetlerinin yaygınlaştırılacağını söyleyen Aydın, "Bu eğitimlerin ardından pickleball ile ilgili faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız başlayacak. İnanıyorum ki kısa bir süre içerisinde Canik'te bu sporu yaygınlaştırmış olacağız. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın boş vakitlerini sporla değerlendirmelerini sağlayarak daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine katkı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer de eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Canik'te pickleball projesi başladı, kamu personeli ve öğretmenlere eğitim verildi - Son Dakika

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