Samsun'da korkutan olay, Çarşamba ilçesindeki bir ilkokulda meydana geldi. Simit yerken boğazına yiyecek kaçan öğrenci, kantin görevlisinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

SİMİT YERKEN NEFES ALAMADI

Olay, Çarşamba ilçesindeki Şehit Nuri Pamir İlkokulunda meydana geldi. Okul kantininden aldığı simidi yiyen öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. Soluk borusuna kaçan yiyecek nedeniyle nefes almakta güçlük çeken öğrenci zor anlar yaşadı. Öğrencinin durumunu fark eden kantin görevlisi ise vakit kaybetmeden harekete geçti.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYATINI KURTARDI

Nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına koşan kantin görevlisi, Heimlich manevrası uygulayarak soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Görevlinin hızlı ve doğru müdahalesi sayesinde öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı. Okul kantininde yaşanan korku dolu anlar, öğrencinin kurtarılmasıyla yerini sevince bıraktı.

ZAMANINDA MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ

Öğrencinin yaşadığı tehlikeyi fark eden kantin görevlisinin vakit kaybetmeden müdahalede bulunması olası bir facianın önüne geçti. Samsun'da yaşanan olay, ilk yardım bilgisinin ve acil durumlarda zamanında müdahalenin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.