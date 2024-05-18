Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bowling Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bowling Turnuvası düzenlendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bowling Turnuvası düzenlendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hakim, savcı ve adliye personelinin katıldığı Bowling Turnuvası düzenledi. Turnuvaya 50 adliye personeli katıldı ve birlik beraberlik mesajları verildi. Yüksel Bektaş ve Didem Yamaner birinci oldu ve kupaları Samsun Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verildi.

18.05.2024 17:46
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim, savcı ve adliye personelinin katıldığı "Bowling Turnuvası" düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim, savcı ve adliye personelinin katıldığı Bowling Turnuvası gerçekleştirildi. Samsun Batıpark Bowling Salonunda düzenlenen turnuvaya 50 adliye personeli katıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptığı konuşmada, "Samsun Adliyesi olarak Gençlik Haftası'nda bir bayram etkinliği düzenleyelim dedik. Turnuvamıza katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvanın kaybedeni olmadı. Bütün katılımcıları şampiyon ilan ediyorum. Kazanan dostluk oldu, birlik ve beraberlik oldu. Birlik ve beraberliğimizi artırmak için bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Turnuvada erkeklerde Yüksel Bektaş, kadınlarda ise Didem Yamaner birinci oldu. İlk 3'e girenlere kupaları Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bowling Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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