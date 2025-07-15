i Şerif programı gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği program, öğle namazının birlikte kılınmasının ardından sona erdi.
Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde düzenlenen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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