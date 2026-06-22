Samsun\'un 5 ilçesinde ulaşım yatırımları sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 17 ilçede yol yapım, asfaltlama ve beton yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Nalcıoğlu Caddesi ve Selçuk Bir Sokak'ta toplam bin 200 metre sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Vezirköprü ilçesinde Samur-Yeşiltepe grup yolunda 3 bin 100 metrelik beton yol çalışmaları devam ederken, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi 1769. Cadde'de gerçekleştirilen kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Bölgede geçen yıl yapılan A tipi sathi kaplamanın ardından B tipi kaplama çalışmaları için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Babacan Sokak'ta ise heyelan riskine karşı yapılan forekazık uygulamasının ardından yol yapım çalışmalarına başlandı.

Bafra ilçesinde Şeyhulaş–Gazibeyli grup yolunda 2 bin 400 metrelik beton yol çalışması tamamlanırken, Atakum ilçesi Elbistan Bulvarı'nda asfalt, baskı beton ve kaldırım çalışmaları da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin farklı noktalarında ulaşım konforunu artıracak yatırımların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirtti. - SAMSUN