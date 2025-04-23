Samsun\'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Şişme oyun parklarında vakit geçiren çocuklar çalınan müziklerle dans etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediye tarafından Kurtuluş Yolu'nda stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda çocuklar çeşitli aktivitelere katıldı. Alanda bulunan şişme oyun parkları yoğun ilgi gördü. Çocuklar oyun parklarını kullanmak için sıraya girdi. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar mutlulukları yüzlerinden okundu. Yüz boyama, palyaço gibi etkinlikler de programa renk kattı. Tüm çocukların eğlenceye doyduğu şenlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitlik ikramlar yapıldı. - SAMSUN