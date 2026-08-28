Şehit Annenin Hüzünlü Zafer Bayramı: Mezar Taşındaki Fotoğrafı Sevecen

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde duygulanan şehit annesi, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını severek teselli buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti il başkanları ve dernek üyeleri, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret etti. Şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Okunan duaların ardından mezarlara karanfil bırakıldı. Bu sırada mezarlıkta bulunan Şehit Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu ise hüzünlü anlar yaşadı.

"Oğlumu çok özledim"

14 yıl önce Hakkari Yüksekova'da görevi başında şehit olan Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu, "İçimiz buruk ama bugün de bizi bir araya getirenlerden Allah razı olsun. Onları görünce çok mutlu oluyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok. Boğazım düğümleniyor. Oğlumu çok özledim. Anneler Günü'nde ilk oğlum gelirdi yanıma. Kır çiçekleri getirirdi. Şimdi sofralarım boş. Kızım da vefat etti. Sofram şimdi daha çok boşaldı. Şimdi günler daha bir boş, daha acılı, daha üzüntülü. Allah'ıma şükürler olsun, şehidimin oğlu var. Şimdi ona sarılıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor" dedi.

Zafer Bayramı kapsamında Samsun'daki tüm şehitliklerde benzer programlar düzenlenirken ayrıca cuma namazı öncesinde Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif ve hatim duası da yapılacak.