Samsun'da 'Adalet Zinciri' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da 'Adalet Zinciri' Etkinliği Düzenlendi

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Samsun'un Atakum ilçesinde, CHP'li vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 55. gününde 'Adalet Zinciri' etkinliği düzenleyerek adalet talebinde bulundu. Etkinlikte el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan katılımcılar, adaletin siyasallaşmasına karşı durduklarını ifade ettiler.

14.05.2025 12:58  Güncelleme: 13:10
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Samsun'da "Adalet Zinciri" etkinliği

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 55. gününde "Adalet Zinciri" adı verilen bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan CHP'li vatandaşlar, ellerinde dövizler taşıyan grup, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in de katıldığı etkinlikle konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz ve siyasi bir kararla tutuklanmasının üzerinden 55 gün geçti. 55 gündür adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde bekliyoruz. Gelir dağıtımında, sağlıkta, eğitimde adalet kalmamıştır. Vatandaş ile devlet arasındaki eşitlik ilkesi yerini ayrımcılığa bırakmıştır. Atatürk'ün bundan 106 yıl önce ülkemizi işgal etmeye kalkışanlara 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun'dan bir kez daha 'Ya Adalet ya Sefalet' diyerek halkın iradesini vurulan prangayı reddediyoruz. Samsun halkı olarak millet iradesinin gasp edilmesine, adaletin siyasallaştırılmasına ve özgürlüklerin kısıtlanmasına sessiz kalmadık. Bu nedenle burada Ekrem Başkanımızın tutukluğun 55. gününde 55 dakika sürmesini planladığımız Kurupelit'ten Çobanlı İskelesi istikametine doğru insanlığımızla, vicdanımızla, adalet ve dayanışma duygularımızla adalet zinciri kuruyoruz" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Samsun'da etkinlik için yazdığı mesaj Samsun CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ tarafından okundu. Etkinlik düzenlenen yürüyüşle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 'Adalet Zinciri' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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