Samsun'da çocuklar camiye gelene hediyeler veriliyor

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik ilçesinde camiye gelen çocuklar birçok hediye ile ödüllendiriliyor.

Canik Belediyesi'nin çocukları ve gençleri ödüllerle buluşturduğu 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi' için başvurular kabul edilmeye devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gelenek haline getirdikleri projeyle çocukların ve gençlerin verimli bir yaz tatili dönemi geçirmelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Son gün 25 Haziran

Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisi eşliğinde proje başvuru sürecinin devam ettiğine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu yıl da Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Gel Projemizle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacağız. Onları birbirinden güzel hediyelerle buluşturacak, verimli bir yaz tatili süreci geçirmelerine katkılar sağlayacağız. Her zaman olduğu gibi, proje sürecinde de çocuklarımızla ve gençlerimizle bir araya geleceğiz. Projeye katılmak isteyenler 25 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecekler" dedi.

Projede yer almak isteyen katılımcılar belediyenin internet adresi üzerinden, proje hakkında detaylı bilgi ve katılım şartlarına ulaşılabiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başvurularının kabul edildiği projede kırtasiye seti, taşınabilir oyun konsolu, video oyun konsolu, akıllı saat, bisiklet ve kulak üstü bluetooth kulaklık ödülleri verilecek.

Başvurular 25 Haziran tarihine kadar, belediyenin internet adresi üzerinden alınmaya devam edecek. - SAMSUN