Samsun'da 'Çok Ses Anadolu' Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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Samsun'da 'Çok Ses Anadolu' Konseri Büyük Beğeni Topladı

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Samsun'da mühendis, avukat ve öğretmenlerden oluşan koro, 'Çok Ses Anadolu' konserini başarıyla gerçekleştirdi. Başkent Filarmoni Sesli Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahne alarak, Türk Beşleri'nin eserleri ve yerel şarkıları farklı bir tarzda seslendirdi.

20.01.2025 01:29  Güncelleme: 01:36
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Samsun'da 'Çok Ses Anadolu' konseri

SAMSUN - Samsun'da mühendis, avukat ve öğretmenlerden oluşan koro tarafından 'Çok Ses Anadolu' konseri verildi.

Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği'nin organizasyonu ile Samsun'a gelen Başkent Filarmoni Sesli Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahneye çıktı. Ankara'dan gelen Başkent Filarmoni Sesli Korosu, 'Çok Ses Anadolu' isimli bir konser verdi. Türk Beşleri olarak bilinen müzisyenlerin eserleri ile Samsun ve Kavak'a ait en sevilen eserleri farklı bir tarzda seslendiren koro, sanatseverlerinin kulaklarının pasını sildi. 20 şarkıdan oluşan konser beğeniyle izlendi.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin, "Dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar birçok sosyal kültürel etkinlikte bulunduk. Bu da müzikal anlamda ilk etkinliğimiz oldu. Bu koro halkın büyük teveccühünü kazandı. Sanata bundan sonra gerekli desteği vereceğiz" dedi.

"Türkülerin günümüz versiyonları ile dinleme zevkine ulaştık"

KAVSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Gerçekten çok keyifli bir akşamdı. Bizler bu akşam KAVSİAD olarak Başkent Filarmoni Orkestrası'nın desteğiyle Samsun'da sanatseverlerle buluştuk. Onların o güzel türkülerini günümüz versiyonları ile dinleme zevkine ulaştık" diye konuştu.

"Halk ile güzel bir buluşma sağladık"

Koro şefi İlker Aşıcı, "Koromuz tamamen farklı meslek grubundan oluşuyor. Mühendis, avukat, öğretmenler oluşan bir topluluğuz. Samsun ve Ankara bu akşam buluştu. Bu akşam gayet güzel dönüşler aldık. Halk ile güzel bir buluşma sağladık. Bizler de çok mutluyuz. Bizi ve seyirciyi tatmin eden bir gece oldu" ifadelerini kullandı.

Konser sonunda emeği geçenlere plaket takdim edildi. Konsere ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, belediye başkan yardımcıları ve sanatseverler katıldı.

Samsun\'da \'Çok Ses Anadolu\' Konseri Büyük Beğeni Topladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 'Çok Ses Anadolu' Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 'Çok Ses Anadolu' Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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