Deprem Haftası: Okullarda tahliye tatbikatı

Samsun'da, 01-07 Mart Deprem Haftası kapsamında toplumda afet bilincinin oluşturulması ve afet farkındalığının artırılması amacıyla il genelindeki tüm okullarda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tatbikatlarla afet öncesi hazırlıkların öğrenilmesi, afet sırasında doğru davranış biçimlerinin uygulanması ve afet sonrasında oluşabilecek ikincil afetlerin önlenmesi konusunda öğrenci ve personelin bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, MEB AKUB ekibinin koordinasyonunda AFAD, UMKE, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Türk Kızılay ekiplerinin iş birliğinde Atakum OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata katıldı.

Tatbikat kapsamında öğrencilere çadır kurma, yaralı taşıma ve yangın söndürme konularında uygulamalı eğitimler verildi. Öğrenciler, afet durumlarında yapılması gereken doğru müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen tatbikatlarla öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının afetlere karşı bilinç düzeylerinin artırılması, acil durumlarda hızlı ve doğru hareket edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. - SAMSUN