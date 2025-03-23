Samsun'da Derecik Mezarlığı İçin Drenaj Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da Derecik Mezarlığı İçin Drenaj Projesi Başlatıldı

Samsun\'da Derecik Mezarlığı İçin Drenaj Projesi Başlatıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Derecik Mezarlığı'ndaki toprak kaymalarını önlemek için kapsamlı bir drenaj projesine başladı. Çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

23.03.2025 14:29  Güncelleme: 14:33
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, toprak kaymaları meydana gelen Derecik Mezarlığı ve çevresinde ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin, insanımızın her zaman yanında

Özellikle killi toprağın suya doygun hale gelmesi sonucu çeşitli zemin problemleri ve hareketliliklerin meydana geldiği mezarlık bölgesinde, bu durum kabarmalar ve kil tabakaları arasındaki hareketliliği tetikleyerek toprağın yüzeysel olarak kaymasına neden oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu olumsuz etkileri giderebilmek amacıyla harekete geçerek gerekli önleme projelerini hazırladı ve ihale sürecini tamamlayarak Derecik Mezarlığı bölgesindeki çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzeysel hareketliliği engellemek ve zemin suyunun hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir drenaj projesi hazırlandı. Hazırlanan proje doğrultusunda Derecik Mezarlığı ve çevresindeki alanın daha güvenli hale gelmesi için drenaj sistemi inşa edilmeye başlandı. İki ana başlık altında gerçekleştirilecek proje kapsamında ilk olarak mezarlık alanına suyun girmesini engellemek amacıyla drenaj borulu kafa hendeği açılacak; daha sonra ise alan içindeki suyun uzaklaştırılabilmesi için drenaj kanal ağı oluşturulacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu drenaj imalatının 20 gün içinde tamamlanmasını planlamakta olup aynı zamanda bölgede meydana gelen mevcut hasarların onarılması için rehabilitasyon çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Derecik Mezarlığı ve çevresinde vatandaşlarımızın yaşadığı bir mağduriyet durumu söz konusu idi. Bizler de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hemen gerekli projeleri hazırlayarak ihale sürecini tamamladık ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız ile bölgedeki zemin stabilitesini artırmayı ve mezarlık alanının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Şehrimizin, insanımızın her zaman yanında olarak bir sorunu daha çözüme kavuşturma gayretindeyiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Derecik Mezarlığı İçin Drenaj Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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