Samsun'da Engelli Bireyler İçin Yeni Bilgilendirme Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Samsun'da Engelli Bireyler İçin Yeni Bilgilendirme Sistemi Kuruldu

Samsun\'da Engelli Bireyler İçin Yeni Bilgilendirme Sistemi Kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma otobüslerine görme ve işitme engelli bireyler için ses ve görüntülü bilgilendirme sistemi entegre etti. Bu sistem, otobüslerin durak bilgilerini anlık olarak görsel ve işitsel olarak bildirecek.

04.03.2025 12:33  Güncelleme: 12:36
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren otobüslere, görme ve işitme engelli bireyler için 'ses ve görüntülü bilgilendirme sistemi' kurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından kentteki toplu taşımada yer alan otobüslerde engelli bireyler için özel bir çalışma yapıldı. SAMULAŞ'ın teknik personelleri tarafından 'Otobüs Yolcu Bilgilendirme Sistemi' kuruldu. İlk aşamada, E1 hattında hizmet veren 10 körüklü otobüsün içinde bulunan ekranlara özel bir cihaz yerleştirilerek SAMULAŞ teknik personelleri tarafından üretilen yerli yazılım entegre edildi. Hat güzergahındaki otobüsün anlık olarak bulunduğu mevcut konumu belirleyerek durakları ses ve görüntülü şekilde bildiren sistem, hizmet vermeye başladı. Görüntü ve sesli bilgilendirme sisteminin özellikle toplu taşıma kullanan görme ve işitme engelli bireyler için büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Yerli yazılımla daha az maliyetle kuruldu

Yaklaşık 4 ay önce başlatılan çalışmalar, engelli bireylerin talepleri doğrultusunda eş zamanlı olarak şekillendi. SAMULAŞ A.Ş. ekipleri tarafından oluşturulan cihaz ve yine teknik ekip tarafından hazırlanan yerli yazılımın prototipi deneme amaçlı olarak E1 hattı üzerindeki otobüslere entegre edildi. Yapılan test çalışmalarında engelli bireylerin dahil edilmesi sonrasında yapılan denemelerin ardından 'Otobüs Yolcu Bilgilendirme Sistemi' ilk aşamada E1 hattındaki 10 körüklü otobüste aktif hale getirildi. Sistemin, SAMULAŞ'ın kendi teknik ekibi tarafından yapılmasının proje maliyetini büyük oranda düşürdüğü belirtildi. İlerleyen süreçte sistemin kent içi toplu taşımada yer alan 42 hattaki 187 otobüs ile SAMAİR kapsamında bulunan 4 hattaki 11 otobüsün tamamında uygulanacağı ifade edildi.

"Her konuda yanlarındayız"

Her konuda özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, toplumsal yaşamla olan bağlarını güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kent içi toplu ulaşımda onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu çalışmalardan birisi de kent içi toplu ulaşımdaki otobüslerimizde kullanılmaya başlanan Otobüs Yolcu Bilgilendirme Sistemi'mizdir. Bu sistem ile özel bireylerimiz için toplu taşımayı daha kolay ve konforlu hale getirmeyi amaçladık. Özel gereksinimli bireylerimizin yaşamını her alanda kolaylaştırmak için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Engelli Bireyler İçin Yeni Bilgilendirme Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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