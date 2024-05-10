Samsun\'da Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Bir AVM meydanında yapılan etkinlikte, engelli sivil toplum örgütleri, engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezi katılımcıları tarafından yapılan ürünler sergilendi. Büyükşehir Belediyesi, engelli sivil toplum örgütleri ve engelli rehabilitasyon merkezi üyeleri iş birliğiyle düzenlenen programda çeşitli ürünlerin yer aldığı sergi stantları kuruldu. Dans ve sosyal etkinliklerin de yer almasıyla engelli bireyler keyifli vakit geçirdi.

Programa; Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çeşitli branşlarda sürdürülen etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını vurguladı. - SAMSUN