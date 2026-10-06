Samsun\'da gaziler ve genç taekwondo sporcuları Vatan ve Kahramanlık Buluşması\'nda buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "İyilik Var" Milli Gönüllülük Platformu kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen buluşmada gaziler ile genç sporcular bir araya geldi. Ayrıca "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" Milli Gönüllülük Platformu, gönüllülük ve dayanışmanın sahadaki ilk örneklerinden biriyle Samsun'da başladı. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde, Güvenpark Tesisleri Kavak YEG Kıl Çadırı'nda Vatan ve Kahramanlık Buluşması gerçekleştirildi. Program kapsamında gaziler ile genç taekwondo sporcuları bir araya geldi. Farklı nesilleri aynı değerler etrafında buluşturan programda genç sporcular, gazilerin hayat hikayelerini, vatan uğruna verdikleri mücadeleleri ve hatıralarını kendi anlatımlarından dinledi. Gençlerin merak ettikleri soruları yönelttiği buluşmada, gazilerin tecrübeleri gençlerin heyecanı ve enerjisiyle buluştu.

"İyilik Var" Milli Gönüllülük Platformu ile bireysel ve kurumsal gönüllülerin sosyal hizmet alanındaki ihtiyaçlarla buluşturulması, toplumun farklı kesimlerinin bilgi, emek, tecrübe ve katkılarının sosyal hizmet çalışmalarına aktarılması amaçlanıyor. Samsun'da gerçekleştirilen Vatan ve Kahramanlık Buluşması da platformun gönüllülük ve dayanışma anlayışının sahadaki karşılıklarından biri oldu. Programın gerçekleşmesine Kavak Yerel Eylem Grubu gönüllüleri katkı sunarken, gaziler ile genç sporcular aynı sofrada bir araya gelerek kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine katkı sağlayan anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca 40 sanat atölyesi iş birliğiyle bayrak atölyesi düzenlendi. Gaziler ve genç sporcular, kendi elleriyle Türk bayraklarını hazırlayarak günün anlamını simgeleyen özel bir çalışma gerçekleştirdi. Hazırlanan bayraklar, katılımcılar için buluşmanın anlamlı bir hatırasına dönüştü.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "İyilik Var" Milli Gönüllülük Platformu kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Samsun'da gerçekleştirilen bu ilk buluşmayla geçmişin tecrübesi ile gençlerin enerjisi bir araya getirilirken, gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefleniyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, gönüllülük ve dayanışma kültürünü destekleyen çalışmalarla İyilik Var'ı Samsun'da daha geniş kesimlere ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.