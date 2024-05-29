Samsun'da Görevli Doktorun Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da Görevli Doktorun Anma Töreni Düzenlendi

Samsun\'da Görevli Doktorun Anma Töreni Düzenlendi

Samsun'da görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Opr. Dr. Kamil Furtun, vefatının 9'uncu yılında meslektaşları tarafından anıldı. Dr. Furtun için düzenlenen anma töreninde, eşi ve meslektaşları tarafından dualar edildi. Törende, sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekildi ve etkin sağlıkta şiddet yasasının gerekliliği vurgulandı.

29.05.2024 18:04
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Samsun'da görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Opr. Dr. Kamil Furtun, vefatının 9'uncu yılında meslektaşları tarafından anıldı.

Görev yaptığı Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Opr. Dr. Kamil Furtun, Samsun Tabip Odası yöneticileri ve meslektaşları tarafından yad edildi.

Dr. Kamil Furtun için ilk anma mezarı başında gerçekleştirildi. Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma töreninde Kamil Furtun için dualar edildi. Dr. Kamil Furtun'un eşi eski Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, eşinin hatırasını ömür boyu yaşatacaklarını ifade etti.

Adının verildiği Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen ve eşi Dr. Funda Furtun başta olmak üzere Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu ile mesai arkadaşlarının katıldığı anma töreni, Dr. Kamil Furtun'un hastane bahçesinde bulunan büstüne karanfil bırakılmasıyla başladı. Daha sonra hastane önünde yapılan basın açıklamasında sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarının dinmediğine dikkat çekildi.

"Sadece hekim değil umutlar da ölüyor"

Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, "Dile kolay 9 yıl, söylemesi ne kadar kolay değil mi? Hala dün gibi, hala bugün gibi ve hep de öyle olacak gibi. Bugün bu ülkede bir uzman hekim, bir cerrah 23 yılda yetişiyor. Bugün bu ülkede hiçbir meslek mensubunun almadığı uzunlukta bir eğitimden geçerek hekim, uzman hekim, cerrah, göğüs cerrahisi uzmanı olunabiliyor. Yani bugün bu ülkede bir hekim katledildiğinde sadece bir hekim ölmüyor, bu 9 yılda hayatları kurtarılabilir, şifalarına kavuşabilir binlerce hastanın, hasta yakının umudu da ölüyor. Daha çok hakarete uğramamak, daha çok ölmemek için, etkin sağlıkta şiddet yasasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha yineliyorum. Şiddetin çözümü, şiddete karşı sıfır tolerans ve etkin yasaların bir an önce gündeme konulmasıyla sağlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir an önce adım atmalıdır. Biz şiddete sıfır tolerans için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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