Samsun\'da \'Güçlü Aile, Güçlü Samsun\' Projesi Başladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Güçlü Aile, Güçlü Samsun" projesini hayata geçiriyor. Başvuruları 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla başlayan "Evlilik ve Evlilik Öncesi Destek Programı" ile çiftlere aile, iletişim ve sağlık konularında eğitimler verilecek.

Yaptığı birçok projeyle örnek olmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. "Güçlü Aile, Güçlü Samsun" projesi ile evlilik hazırlığı yapan ve evli olan çiftlere aile, iletişim ve sağlık konularında eğitim desteği sunulacak. 6 hafta sürecek olan eğitimlere evlilik öncesi çiftler ve evli çiftler katılabilecek. Eğitimleri tamamlayan çiftler ise sürpriz hediyelerle buluşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun İl Müftülüğü ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek projeye katılacak çiftler başvuru usulüyle belirlenecek. Proje kapsamında etkili iletişimden problem çözümüne, aile ekonomisinden sağlığa kadar birçok konu da evli çiftlere ve evlilik hazırlığı yapanlara eğitimler verilecek.

"Güçlü Aile, Güçlü Samsun" Evlilik ve Evlilik Öncesi Destek Programı'nın başvuruları 10 Ekim Perşembe günü itibariyle başladı. - SAMSUN