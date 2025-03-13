Samsun\'da Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı Yapıldı

İl Hayvanları Koruma Kurulu'na başkanlık eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum ve kişilerle ilgili adli ve idari yaptırım uygulanacak" dedi.

İl genelinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantı; Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür V. İlyas Koç ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler bilgilendirme yaptı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda oluşturulan çalışma grupları ve sorumlulukları, ildeki mevcut bakımevi sayısı ve hayvan kapasitesi, sahipsiz hayvanlara yönelik ilimizdeki riskli alanlar, sahipsiz hayvan toplama faaliyetleri, ilde bakımevi yapımına yönelik yapılan çalışmalar, nüfusu 25 binin üzerinde olduğu için kanun gereğince hayvan bakımevi açma zorunluluğu bulunan belediyeler, kırsal alanlarda sahipli hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalarla ilgili konular görüşüldü.

Toplantıyla ilgili paylaşımda bulunan Vali Orhan Tavlı, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum ve kişilerle ilgili adli ve idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN