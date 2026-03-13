Samsun\'da İlçe Kaymakamları Toplantısı
13.03.2026 23:10
Ramazan Bayramı öncesi güvenlik, göçle mücadele ve tarım konuları değerlendirildi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İlçe Kaymakamları Toplantısı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi güvenlik ve trafik tedbirleri başta olmak üzere düzensiz göçle mücadele, tarım alanlarının korunması, metruk binalar ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve şehirde huzur ile güvenliğin artırılmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Toplantıya başkanlık eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, sosyoekonomik faaliyetler ile kalkınma programlarının mevcut durumu ele alınırken yaklaşan Ramazan Bayramı ve ara tatil sürecinde alınacak trafik, asayiş ve güvenlik tedbirleri de değerlendirildi. Ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin denetim süreçleri, ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi ile ticari hayatın düzenlenmesi ve tüketicinin korunmasına yönelik uygulamalar görüşüldü.

Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin geçici yerleşim alanlarında fiziki şartların iyileştirilmesi, çevre sağlığı tedbirlerinin alınması ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da gündeme geldi. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve halk sağlığı denetimleri konusunda yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele, yabancıların iş ve işlemleri ile sosyal uyum süreçlerinin de ele alındığı toplantıda sivil savunma, afet yönetimi ve acil durum koordinasyonu, su kaynaklarının yönetimi, taşkın risklerinin önlenmesi ve dere yataklarının korunmasına yönelik tedbirler de görüşüldü.

Kültür ve turizm hizmetlerinin desteklenmesi, kültür varlıklarının korunması ve turizm faaliyetlerinde kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konularının da gündeme geldiği toplantıda aile ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler, tarım ve orman hizmetlerinin yürütülmesi ile gıda güvenliği ve tarımsal arazilerin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, metruk binalara yönelik tedbirler ve şehirde huzur ile güvenliğin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
