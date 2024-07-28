Samsun'da Kadınların Gözde Mekanı: Hanımlar Lokali - Son Dakika
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Samsun'da Kadınların Gözde Mekanı: Hanımlar Lokali

Samsun\'da Kadınların Gözde Mekanı: Hanımlar Lokali

Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin, Mecidiye Çarşısı'nda bulunan Kurtel İş Merkezi içerisindeki 3 katlı sosyal tesisi Hanımlar Lokali kadınların gözde mekanı olmaya devam ediyor. İçerisinde spor salonu, kafeterya, meslek edindirme kursları, hamam, düğün salonu ve çocuk oyun alanı bulunan Hanımlar Lokali, haftanın 6 günü yalnızca kadınlara hizmet veriyor.

28.07.2024 16:22  Güncelleme: 16:27
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Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin, Mecidiye Çarşısı'nda bulunan Kurtel İş Merkezi içerisindeki 3 katlı sosyal tesisi Hanımlar Lokali kadınların gözde mekanı olmaya devam ediyor.

İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kadınlar tarafından yoğun ilgi gören Hanımlar Lokali kentin gözde mekanı olmaya devam ediyor. Çalışan ya da çalışmayan, genç veya yaşlı tüm kadının, ilgilenmek istediği pek çok faaliyeti bulabildiği lokal, kadınlara sosyalleşme anlamında fırsatlar da sunuyor. İçerisinde spor salonu, kafeterya, meslek edindirme kursları, hamam, düğün salonu ve çocuk oyun alanı bulunan Hanımlar Lokali, haftanın 6 günü yalnızca kadınlara hizmet veriyor.

Kadınların Hanımlar Lokali'nde birçok etkinliği ve faaliyeti aynı anda yapabildiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Sadece kadınlara hizmet veren 3 katlı tesisimiz, içerisinde birçok faaliyeti barındıran çok kapsamlı bir tesis. Şehrin tam merkezinde, Mecidiye Çarşısında bulunan bu önemli merkez, kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve birçok faaliyeti yapabileceği sosyal bir alan. Kadınların da lokale, kurslara, spor salonuna olan ilgisi de bizleri mutlu ediyor. Kadınlarımız burayı bir buluşma noktası olarak da kullanabiliyor. Kadınları, burada yeme içme faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurslarda da el becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca, burada servis edilen yiyecekler de kadınlarımız tarafından imal ediliyor. Hem evlerinden hem de iş yerlerinden uzakta keyifli vakit geçirmek isteyen tüm kadınlarımızı Hanımlar Lokali'ne bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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