Samsun\'da Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganı ile kan bağış kampanyası düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi öncülüğünde organize edilen kampanyanın açılışı nedeniyle Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde tören yapıldı. Törende konuşan İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, "Kızılay bizim için çok değerlidir. Kan aradığımızda her an Türk Kızılay'ı yanımızda. Son zamanlarda stokların azalmasını göz önünde bulundurularak çeşitli il ve ilçelerde yapılan etkinlik ilçemizde de 2 gün boyunca gerçekleştirilecektir. Unutmayın ki kan bağışı acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. İleride herhangi birimizin de ihtiyacı olabilir. Bu yüzden zorda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzerimize bir borçtur. Katılımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

Kan bağışı etkinliğine ayrıca; Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN