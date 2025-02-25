Samsun\'da Kar Yağışı Süresince Kesintisiz Toplu Ulaşım Hizmeti

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte etkin ve zamanında planlamayla kesintisiz toplu ulaşım hizmetini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi iştiraki SAMULAŞ, 4 günde toplam 415 bin yolcuya ulaşım hizmeti sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının esarete dönüşmemesi adına 7/24 anlayışıyla mesai yaptı. Bir taraftan karla mücadele çalışması yürütülürken, bir taraftan da hayatın normal akışının sekteye uğramaması adına çalışmalar gerçekleştirildi. Buzlanmaya karşı kar lastiği olmayanlar toplu taşımaya yönlendirilirken, toplu ulaşım hizmeti zamanında ve etkin planlamayla sürdürüldü. Büyükşehir Belediyesi iştiraki SAMULAŞ kar yağışının etkili olduğu 4 günde hafif raylı sistem, otobüsler ve ek seferlerle 415 bin yolcuya hizmet verdi.

Güvenli ulaşım sağlandı

Kar yağışının etkili olduğu 4 günde 445 personelin 7/24 esasıyla görev yaptığı SAMULAŞ'ta toplu ulaşım seferleri etkin ve güvenli şekilde devam etti. Hafif raylı sistem hattında 27 araçla bin 170 sefer yapıldı ve 260 bin yolcuya hizmet verildi. Otobüs hatlarında ise kar yağışı baz alınıp anlık planlamalar gerçekleştirilerek, 145 bin yolcunun zamanında ve güvenli ulaşımı sağlandı.

Hastane güzergahlarına özel sefer

Büyükşehir Belediyesi, hastane bölgelerine de kar nedeniyle özel ring seferleri planladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne 45 araç yerleştiren Büyükşehir, 10 bin yolcunun hastaneden-ana arterlere, ana arterlerden-hastaneye ulaşımını gerçekleştirdi.

Sınav desteği

Büyükşehir Belediyesi, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda öğrencilerin güvenli ve zamanında ulaşımı için de seferber oldu. Bir taraftan hafif raylı sistem hattında seferleri ücretsiz yapan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da sınav merkezlerine erişim için Belediye Evleri, Büyük Cami ve Baruthane tramvay duraklarından minibüs ve kaptıkaçtı tipi araçlarla ring hizmeti sağladı. - SAMSUN