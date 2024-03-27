Samsun\'da Mahalle Kreşlerinde Kütüphane Gezisi Düzenlendi

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Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından 'Kütüphane Haftası' kapsamında mahalle kreşlerinde eğitim gören çocuklar için kütüphane gezisi düzenlendi. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çocukların kitapları inceleyip, kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın geleceğe yönelik yaptığı 'Mahalle Kreş ve Kültür Evi' projesiyle 9 farklı mahalle kreşinde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilere okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırmaya yönelik Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi. Belediye hizmet binasında bulunan halk kütüphanesinde çocuklara erken yaşta kitap ve kütüphane tanışıklığı edindirmeyi hedefleyen etkinlikte çocuklar hayal kurma, merak etme, grup içinde kendini ve fikirlerini rahatça ifade edebilme gibi pek çok beceriyi deneyimleme fırsatı buldu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırılmasının önemine değinerek, "Hiçbir kitaplık kütüphaneler kadar zengin değildir. Bu amaç ile kütüphane ziyaretinde miniklerimizin kitapları inceleyip kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Anaokulu seviyesinde bu tür ziyaretler ayrıca onları ilkokul döneminde kütüphaneye hazırlıyor. Hizmet binamızda öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu kitaplarımız kütüphanemizde mevcut. Kütüphanemiz bir halk kütüphanesi olduğu için yediden yetmişe herkese kapısı açık. Okuyucular gelip kütüphane içerisinde kitap okuyabilir veya eve ödünç kitap alabilirler" diye konuştu.

Öğretmenler, yapılan bu gezinin çocukların kitaplara olan ilgilerinin arttırılması, kitap okuyan ve her daim kendini geliştiren bireyler olabilmeleri amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ettiler.

Etkinlikte çocuklara ikramlıklar ve hikaye kitapları hediye edildi. - SAMSUN