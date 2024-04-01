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Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.04.2024 16:53  Güncelleme: 16:57
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Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Temel idaresindeki 55 AKM 192 plakalı motosiklet ile Can Soner Emecan yönetimindeki 06 FM 2392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Temel ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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