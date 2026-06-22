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Samsun'da Öğretmenler Eylemde

22.06.2026 12:58
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Eğitim sendikaları, öğretmen maaşları ve mülakat sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da eğitim sendikaları, düzenledikleri eylemde öğretmenlerin taban maaşı ve mülakat mağduriyetine ilişkin sorunları dile getirdi.

Samsun'da Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin, düzenledikleri eylemde eğitimcilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi.

Eylemde söz alan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Samsun İl Temsilcisi Fatih Tosun, öğretmenlerin taban maaşına değinerek, 1965 yılında özel sektörde çalışan öğretmenlere tanınan taban maaş hakkının 2014 yılında yapılan yasal düzenlemeyle kaldırıldığını, eğitimcilerin temel taleplerinden birinin bu hakkın geri verilmesi olduğunu belirtti. Tosun, "Bu hakkımızı almadan ve bin 611 mülakat mağduru öğretmenin mağduriyeti giderilmeden geri dönmeyeceğiz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaklaşık 10 ay maaşla ve çoğu zaman asgari ücret düzeyinde gelirle yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade eden Tosun, öğretmenlerin ağır çalışma koşulları altında olduğunu söyledi.

"ÖĞRETMENLER EĞİTİM SİSTEMİNİN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

Eğitim-Sen Samsun Şubesi adına konuşan Ersin Gür ise özel sektör öğretmenlerinin mücadelesinin haklı ve meşru olduğunu dile getirerek, "Burada ve Ankara'da sürdürülen mücadelenin her düzeyinde yanında olmaya devam edeceğiz. Özel sektör öğretmenleri eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve sermayenin insafına bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Gür, mülakat sistemi ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına da dikkati çekerek, "Yüz binlerce ücretli öğretmen gerçeği ortadayken mülakat mağduriyetleri yaratan sistem devam etmektedir" diye konuştu.

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz ise eğitim alanında yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, "Geçen hafta başlayan direnişi genel merkezimiz ve genel başkanımızla birlikte destekliyoruz. Bu mücadelede sonuna kadar öğretmenlerin yanındayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Samsun, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Öğretmenler Eylemde - Son Dakika

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