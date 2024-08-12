Samsun'da ölen doktor için hastane önünde tören - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da ölen doktor için hastane önünde tören

Samsun'da intihar eden doktor için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Doktorun ailevi sorunları olduğu öğrenildi.

12.08.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da ölen doktor için hastane önünde tören

SAMSUN - Samsun'da, sosyal medya hesabından "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu paylaşarak 4. kattan atlayıp intihar eden doktor için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat (54), oturduğu 4 kattaki evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendini 4. kattan aşağı bırakan ve beton zemine düşerek ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Meslektaşlarından son görev

Hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Samsun Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslektaşları ve sağlık çalışanları ile yakınları katıldı. Yapılan konuşma ve duanın ardından Dr. Ayhan Haspulat'ın naaşı toprağa verilmek üzere Bafra ilçesine gönderildi.

Kaynak: İHA

Samsun, Olay, Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da ölen doktor için hastane önünde tören - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da ölen doktor için hastane önünde tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement