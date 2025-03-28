Samsun'da Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Samsun'da Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Desteği

Samsun\'da Ramazan Bayramı\'nda Ücretsiz Ulaşım Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Başkan Halit Doğan, hemşehrilerin sevdiklerine kolayca ulaşabilmesi için bu hizmeti sağladıklarını belirtti. Ek hatlarla mezarlık ziyaretleri için de ulaşım imkanı sağlanacak.

28.03.2025 13:50  Güncelleme: 13:52
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bayramı daha da özel kılabilmek adına bayram boyunca ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirdik. Ulaşım desteğimizle birlikte hemşehrilerimizin sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini sağlayarak mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bayramda sevdiklerine kolayca ulaşmanın, aynı zamanda kabir ziyaretlerini yapmanın öneminin farkında olarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. 29 Mart Cumartesi günü ve Ramazan Bayramı boyunca Samsun'da tüm otobüs ve tramvay hatları, vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuluyor. Böylece vatandaşlar bayram öncesi ve bayram günlerinde ulaşım konusunda herhangi bir zorluk yaşamadan rahatça seyahat edilebilecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına ek hatlarla ulaşım sağlanacak. 29 Mart Cumartesi günü ve 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde, Asri Şehir Mezarlığı, Kıranköy Şehir Mezarlığı ve Derecik Şehir Mezarlığı'na Soğuksu'dan Kalkan İlkadım Mezarlık Ek Hattı ve OMÜ Rektörlükten kalkan Atakum Mezarlık Ek Hattı'nın güzergahlarına göre ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Hali hazırda bulunan R29 Ring Hattı ise Derecik Mezarlığı'na ücretsiz ulaşım imkanı sağlamaya devam edecek. Vatandaşlar detaylı güzergah bilgisi ve diğer ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgilere Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden veya iletişim kanallarından ulaşabilecek.

"Mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin bu güzel bayramı huzur içinde, gönüllerince geçirebilmesi bizler için çok kıymetli. Bu anlamda bayramı daha da özel kılabilmek adına bayram boyunca ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirdik. Ulaşım desteğimizle birlikte hemşehrilerimizin hiçbir engel olmadan sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini sağlayarak mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, ailelerimizle ve sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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