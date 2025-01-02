Samsun'da Regaib Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Regaib Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Samsun\'da Regaib Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Samsun'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programda vatandaşlar dua etti ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

02.01.2025 21:41  Güncelleme: 21:45
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Samsun'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Camilere giden vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Samsun'da üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili'ni idrak etmek için vatandaşlar camilere akın etti. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de cemaatin katılımıyla Regaib Kandili idrak edildi. Düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi. Mevlit programının ardından cami çıkışında İlkadım Belediyesi ve Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, "Bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle vakfiyelerimizdeki hayır şartı gereği Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Samsun Büyük Cami'de bin 500 kişiye sıcak salep ikramında bulunduk" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Regaib Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

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