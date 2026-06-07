Samsun'da Sahil Yoğunlaştı - Son Dakika
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Samsun'da Sahil Yoğunlaştı

Samsun\'da Sahil Yoğunlaştı
07.06.2026 16:49
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Atakum sahilinde hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.

Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla sahilde yoğunluk oluşurken, kent dışından gelen ziyaretçiler de güzel havanın tadını çıkardı. Atakum sahili, hafta sonu güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşların tercih noktası oldu. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede sahil boyunca yoğun insan hareketliliği yaşandı. Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte yeşil alanlarda piknik yaparken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaparak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Samsun'un yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişinin geldiği sahilde, vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, birçok kişi sahilde oturarak güneşli havanın tadını çıkardı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Sahil Yoğunlaştı - Son Dakika

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