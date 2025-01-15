Samsun\'da Savaş ve Olağanüstü Durumlar İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

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Samsun'un İlkadım Belediyesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) arasında savaş hallerinde, seferberlikte ve olağanüstü durumlarda iş birliği ve yardımlaşma yapılabilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Seferberlik, savaş halleri ve olağanüstü durumlarda sivil savunma planlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi, can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla İlkadım Belediyesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği arasında Yardım ve İşbirliği Protokolü imzalandı. İlkadım Belediyesi'nde gerçekleşen ve 5 yıl sürecek protokolün imza törenine İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve SEAH Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı katıldı.

"Çok önemli bir protokole imza attık"

Kurumlar arası karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma protokollerinin devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemiz ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çok önemli bir protokole imza attık. Seferberlik ve savaş hallerinde, yaşanabilecek doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda iki kurum arasında iş birliği ve yardımlaşma yapılabilmesi amacıyla 5 yıl süreli bir protokolü imzalayarak hayata geçirdik. Elbette ki en büyük temennimiz savaş hallerinin olmaması, afetlerin yaşanmamasıdır. İmzaladığımız protokolün iki kuruma, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Farklı alanlarda farklı kurumlarla da iş birliklerimiz ve temasımız devam edecek" dedi. - SAMSUN