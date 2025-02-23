Samsun'da çeşitli meslek grubundan 5 kişi dondurucu havada Karadeniz'e girdiler.
Samsun'da aralarında doktor, memur, taksici, esnaf ve ilaç mümessilinden oluşan, kendilerine 'Doğupark ekibi' adını verdikleri grup dondurucu soğukta Karadeniz'e girdiler. Samsun'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde 5 kişi İlkadım ilçesi Batıpark'ta denize girmenin keyfini yaşadılar. Ekibin yaz kış denize girdikleri öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun'da Soğuk Hava ve Denize Girenler - Son Dakika
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