Samsun'da Soluk Borusuna Kurabiye Kaçan Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da Soluk Borusuna Kurabiye Kaçan Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Samsun\'da Soluk Borusuna Kurabiye Kaçan Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Samsun'da bir öğrenci soluk borusuna kaçan kurabiyeyi Heimlich manevrasıyla çıkaramayınca okul müdürü müdahale etti. Olayın ardından okul müdürü, her öğretmen ve velinin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyledi.

29.05.2024 11:26
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da soluk borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi okul müdürü, Heimlich manevrası ile kurtardı. Olaydan sonra konuşan okul müdürü 2021 yılında eğitim aldığını, olayı duyunca koşarak olay yerine gittiğini ve her öğretmen ile velinin ilk yardım eğitimini alması gerektiğini söyledi.

İlkadım ilçesinde bulun Baruthane Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Laleli, ders sırasında bir kurabiyeyi ağzına attı. Kurabiye soluk borusuna kaçan öğrenci nefessiz kaldı. Sınıfta ders anlatan öğretmeni ve diğer sınıflardaki kadın öğretmenler Heimlich manevrasını yapmalarına rağmen kurabiyeyi çocuğun soluk borusundan çıkaramadı. Durumun bildirilmesi üzerine koşarak olay yerine gelen Okul Müdürü Erkan Teker, öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi Heimlich manevrasıyla çıkarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra öğrenci ile öğretmen bir araya geldi.

"Bütün öğretmen arkadaşlarımızın, velilerimizin ilk yardımı öğrenmesi ve yapması çok önemli"

Okul Müdürü Erkan Teker, "Olay ders sırasında oluyor. Öğrencimiz ders sırasında öğretmeni fark etmeden ağzına kurabiye atıyor. Kurabiye ise boğazına takılıyor. Buna fark eden arkadaşları öğretmenine bilgi veriyor. Öğretmen arkadaşımız hemen müdahale ediyor, birkaç defa deniyor ve başarılı olamayacağını anlayınca yan sınıftaki öğretmen arkadaşlardan yardım istiyor. Yan sınıftaki bir kadın öğretmen arkadaşımız çocuğa Heimlich manevrasını uygulamaya çalışıyor ama hala tıkanıklık devam ettiği için öğretmen arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde bana haber veriyor. Sonrasında olay yerine koşarak geliyorum ve öğrencimizin nefes alamadığını anlayınca Heimlich manevrası yaparak onun kurtulmasına vesile oluyorum. 2021 yılında ben ilk yardım eğitim almıştım. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Bakanlığımız bütün öğretmenlerin ilk yardım eğitiminde geçmesine imkan sağlıyor. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüzün bir çalışması söz konusu. Öğrencilerimizin ve velilerimizin herhangi bir kaygısı olmasın, bütün öğretmenlerimizi ilk yardım eğitimini alıyorlar. Kalabalık bir okuluz. Bu tür vakalar bizim okulumuzda olduğu gibi diğer okullarda da olabilir. Bu durum evde de yaşanabilir, başka bir yerde de yaşanabilir. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın, velilerimizin ilk yardımı öğrenmesi ve yapması çok önemli diye düşünüyorum. Okulda zaman zaman böyle olaylar olabiliyor. Bizim de anında müdahale etmemiz gerekiyor. Ben de hızlı bir şekilde müdahale ettim. Buradaki her öğrencimiz bizim için kıymetlidir. Ayaklarına taş değsin istemeyiz. Geleceğimiz teminatı çocuklarımızın her biri bizim için ayrı ayrı kıymetlidir" dedi.

"Her öğretmenin o tedaviyi bilmesi bence şarttır"

Olayı yaşayan öğrenci Rüzgar Laleli, "Arkadaşım kurabiye ikram etmişti. Onu yedikten sonra 2 dakika sonra yutkunamadım. Sonra nefes alamamaya başladım. Boğulduğumu anladım ve öğretmene el hareketleriyle durumumu ifade etmeye çalıştım. Öğretmenimiz de panik oldu. Koridora çıktık, diğer sınıfların kapılarını açtık ve öğretmenler geldi. Tedirgindim. Sonra okul müdürümüz geldi ve bana Heimlich tedavisi uyguladı. Kurabiye son anda boğazımdan çıktı. Öğretmenime çok teşekkür ederim. Orada ölebilirdim. Her öğretmenin o tedaviyi bilmesi bence şart" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Soluk Borusuna Kurabiye Kaçan Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Soluk Borusuna Kurabiye Kaçan Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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