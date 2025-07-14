Samsun\'da Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede sürdürülen tarımsal bilgilendirme toplantılarının Canik ayağı Başkonak Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda üreticilere; üretim planlaması, destekleme modeli, kahverengi kokarca ile mücadele ve tarım sayımı konularında detaylı bilgiler verildi.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve mahalleli üreticiler katıldı.

Sağlam: "Planlı üretim yapan üreticilere daha fazla destek verilecek"

Toplantıda konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "2025-2027 dönemini kapsayan yeni bitkisel üretim destekleme modeliyle kaynakların daha verimli kullanılması, stratejik ürünlerde yeterlilik ve iklim değişikliğine uyum amaçlanmaktadır. Planlı üretim yapan çiftçilerimize daha yüksek destek oranları verilecek. Özellikle buğday, arpa, mısır, nohut, ayçiçeği, patates ve yem bitkileri gibi ürünler bu kapsamda desteklenecek" dedi.

"Doğru zamanda ilaçlama şart"

Konuşmasında zararlı böceklere karşı bilinçli mücadele gerektiğini vurgulayan Sağlam, kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadelenin kritik aşamasına gelindiğini ifade etti:

"Yumurtadan çıkış ve nimf döneminde yapılacak ilaçlama, zararlının yayılımını önlemek açısından hayati önem taşıyor. Bu süreçte samuray arıcığı gibi faydalı böceklerin korunması gerekiyor. Kimyasal müdahale doğru zamanda ve bilinçli yapılmalı."

"Tarım sayımıyla destek politikaları güncellenecek"

Tarım sayımının da önemine değinen Sağlam, bu uygulama sayesinde üretim desenleri, hayvan varlığı ve kullanılan girdiler hakkında sağlıklı verilere ulaşılacağını belirterek, "Tarım sayımı; e-Devlet, telefon ve sayım büroları aracılığıyla yapılabiliyor. Tüm üreticilerimizin katılımını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Aydın: "Bilgi ve bilinçle üretim yapacağız"

Canik Kaymakamı Şeref Aydın ise yaptığı konuşmada, bu tür eğitimlerin çiftçilere bilgi kazandırmasının yanı sıra daha kaliteli üretimi de beraberinde getireceğini ifade etti.

"Bugün burada sadece bilgi almakla kalmıyor, sahadaki sorunları da dinliyoruz. Hedefimiz; üretimde kaliteyi artırmak, doğaya zarar vermeden, daha bilinçli hareket etmektir" diyen Aydın, toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu. - SAMSUN