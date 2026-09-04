Samsun'da tramvayın önüne koşan 5 yaşındaki kızı son anda kurtaran güvenlik görevlisi anlattı - Son Dakika
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Samsun'da tramvayın önüne koşan 5 yaşındaki kızı son anda kurtaran güvenlik görevlisi anlattı

Samsun\'da tramvayın önüne koşan 5 yaşındaki kızı son anda kurtaran güvenlik görevlisi anlattı
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Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda tramvayın önüne koşan 5 yaşındaki kız çocuğunu son anda yakalayarak kurtaran SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, o an kendi kızının gözünün önüne geldiğini söyledi. Lafçi, her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirterek ailelere kulaklık kullanmamaları ve iki yöne bakmaları uyarısında bulundu.

Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan 5 yaşındaki kız çocuğunu son anda yakalayarak raylardan uzaklaştıran SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, olay anında kendi kızının gözünün önüne geldiğini söyledi. Lafçi, "O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten" dedi.

Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşan tramvayın önüne doğru yöneldi. İstasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, saniyeler içerisinde müdahale ederek çocuğu tutup tramvay hattından uzaklaştırdı. Hayat kurtaran müdahale istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"O çocuğu kendi çocuğum yerine koydum"

Olayı anlatan Lafçi, "Görev esnasında 5 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm. Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım. O anki düşüncem, kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim. Her gün bunun gibi olaylar yaşanıyor. Her zaman biz halkımızın güvenliği için buradayız, SAMULAŞ güvenlik görevlileri olarak. Halkımız bazen bizi beş dakika otururken görebiliyor veya yerimizde göremeyebiliyor. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu da bizi üzebiliyor. Biz SAMULAŞ güvenlik görevlileri olarak her zaman onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi, güvenli bir şekilde hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeleri için buradayız. Kayıp eşyalarını güvenli bir şekilde onlara ulaştırmak için buradayız. Kısacası biz, SAMULAŞ ailesi olarak ve SAMULAŞ güvenlik görevlileri olarak Samsun halkının hizmetindeyiz. Olaydan sonra kızın ailesi çok teşekkür ettiler. Yani bizim tabii ki o andaki refleksle, kendi kız çocuğumun gözümün önüne gelerek düşündüğüm için o müdahaleyi yapmak zorunda kaldım. Belki kendi canımı da tehlikeye attım ama biz bunu her zaman yaşıyoruz ve yapmak da zorundayız. Benim halkımızdan istediğim, hemzemin geçitlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları. Bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyorum. Benim de zaten o şekilde hareket etmemin sebebi, o çocuğu kendi çocuğumun yerine koymam. O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da tramvayın önüne koşan 5 yaşındaki kızı son anda kurtaran güvenlik görevlisi anlattı - Son Dakika

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