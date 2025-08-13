Samsun\'da Tramvaylarda Klima Arızası

Samsun'da son günlerde tramvaylarda yaşanan klima arızaları yolcuları çileden çıkardı.

Samsun'da kavurucu sıcaklarda işe veya eve gitmeye çalışan vatandaşlar, klima çalışmayınca yelpazelerle serinlemeye çalıştı, bazı yaşlı yolcular ise fenalık geçirdi. Yolcular, özellikle 32 dereceyi bulan sıcak havada klima çalışmayan tramvaylarda seyahat etmenin büyük eziyete dönüştüğünü belirterek Samulaş'a telefonla şikayette bulundu. Bir yolcu, "Son zamanlarda sürekli klima çalışmaması durumuyla karşılaşıyoruz, buna bir çözüm bulunmalı" dedi. Bir kadın yolcu ise kalabalık ve havasızlığın etkisiyle zor anlar yaşadıklarını ifade ederek, "32 derece sıcakta klima çalışmıyor, nefes almak bile güçleşiyor" ifadelerini kullandı.

Klima arızalarının en fazla Durmazlar marka yerli montaj tramvaylarda yaşandığı öğrenildi.

Samulaş yetkilileri ise tramvaylarda klima arızasının olmadığını savundu. - SAMSUN