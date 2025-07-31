Samsun\'da Ücretsiz YKS Danışmanlık Hizmeti

Samsun'un İlkadım Belediyesi, üniversiteye adım atmaya hazırlanan öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak.

30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezleri rehberliğinde verilecek tercih desteği ile öğrenciler, uzman rehber öğretmenler eşliğinde en doğru tercihi yapma imkanı bulacak.

Üniversite yolculuğuna adım atacak tüm gençlere başarılar dileyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, hayatlarının en önemli kararlarından birini verirken yanlarında olmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur. Gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Derebahçe, Kılıçdede, Yaşardoğu ve Kadifekale İLKEM merkezlerimiz ile Öğrenci Durağımız olmak üzere toplam 5 ayrı noktada kurulacak tercih danışma alanları, hafta boyunca öğrencilerimize hizmet verecek. Doğru tercih, doğru bir gelecek demektir, bu nedenle tüm gençlerimizi İLKEM noktalarımıza bekliyoruz" dedi. - SAMSUN