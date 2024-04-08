Samsun\'da vatandaşlar, emniyet kemeri kullanımının önemini simülasyon aracında anladılar

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Samsun'da vatandaşlar, emniyet kemeri kullanımının önemini, simülasyon aracında tepetaklak olunca anladılar.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personeli tarafından, 'emniyet kemeri kullanımı bilinçlendirme faaliyetleri' kapsamında etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte simülasyon aracına binen vatandaşlara emniyet kemeri takılıyken ve kemer takılmadan aracın takla anı canlandırıldı. Emniyet kemerini takmayan vatandaşlar, kemerin önemini araç içerisinde savrulunca anladılar.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro görevlileri, karayolu trafiğinin arttığı bayram döneminde vatandaşları bilinçlendirmek üzere emniyet kemerinin önemini vurgulamak, bir kaza anında emniyet kemerinin takılı olmadığı durumlarda neler yaşanabileceği konusunda bilgilendirmek amacıyla bir AVM önünde emniyet kemeri simülasyon aracı ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapıldığını ifade etti.

1 gün boyunca süren faaliyette, simülasyon aracında kemersiz takla atan vatandaşlar, bir kaza anında emniyet kemerinin hayati bir önem taşıdığını canlandırma sonucu anladıklarını ve bundan sonra araçlara yolcu olarak bile binseler emniyet kemerini muhakkak takacaklarını söylediler.

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro yetkilileri, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüleceğini de belirtti. - SAMSUN